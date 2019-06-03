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PKK'lı teröristlerin korkusu telsizlerine yansıdı: Yüreğin varsa sen çık askerin karşısına...

03.06.2019 22:01

Türkiye'nin teröristlere vurduğu ağır darbe PKK'lı teröristlerin telsiz konuşmalarına yansıdı. Suriye'den Türkiye'ye geçiş yolu olarak kullanılan Amanoslar'da da darbe yiyen PKK'lı teröristler, artık telsizlerden birbirleriyle tartışmaya, kavga etmeye başladı. Örgütün sözde Amanos sorumlusu, kendisini eleştiren PKK elebaşına, "Telsizden dırdır ediyorsun. Yüreğin varsa sen çık askerin karşısına" diye çıkıştı. İşte terör örgütündeki çöküşün telsizlere yansıyan diyalogları...


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