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  • PKK'lı Teröristlerin katlettiği köylülerin yakınlarından tepki

PKK'lı Teröristlerin katlettiği köylülerin yakınlarından tepki

19 Haziran 2018, Salı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde seçim çalışması yapan AK Parti'lilere yönelik silahlı saldırı olayının benzerinin yaşandığı Şırnak'ın İdil ilçesinde köylerine gelen HDP konvoyunun içinde bulunan PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısıyla hayatını kaybeden 2 kişinin yakınları terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

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