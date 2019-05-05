PKK'lı teröristler ATAK helikopteriyle vuruldu

3 askerimizin şehit olduğu saldırının ardından havalanan ATAK helikopteri, teröristlerin bulunduğu yeri ateş altına aldı. O anlara kameralara saniye saniye kaydedildi.
PKK'lı teröristler ATAK helikopteriyle vuruldu05.05.2019 00:29
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