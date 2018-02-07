Yol Durumu

PKK'lı teröristler Afrin'e doğru yola çıktı -2-

06 Şubat 2018, Salı
PYD/PKK,Kamışlı ve Ayn El-Arab (Kobani) den Afrin'e destek için otobüslerle militan taşımaya devam ediyor. Esad rejiminin kontrolündeki bölgeden geçecek teröristlerin hedefi Afrin'e ulaşmak.
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