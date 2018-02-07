Yol Durumu

PKK'lı teröristler Afrin'e doğru yola çıktı

06 Şubat 2018, Salı
Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO işbirliği ile Afrin'e terörün kökünü kazımak için düzenlenen operasyonda terör örgütüne destek olmak için yüzlerce eli silahlı PKK'lı Afrin'e doğru yola çıktı.
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