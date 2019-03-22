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PKK'lı terörist Karasu: Bizim sol güçlerle ilişkimiz var!

22.03.2019 02:08

A Haber'de yayınlanan Satır Arası programında PKK'nın destek verdiği 'Haziran Hareketi'ne değinildi. PKK terör örgütünün temsilcisi Mustafa Karasu’nun destek verdiği Birleşik Haziran Hareketi; 24 Haziran milletvekili seçimlerinde üç temsilcisini HDP üzerinden Meclis’e gönderdi. Birleşik Haziran Hareketi’nde yer alan Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Barış Atay ve Veli Saçılık, HDP listelerinden milletvekili seçildi.


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