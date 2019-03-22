A Haber'de yayınlanan Satır Arası programında PKK'nın destek verdiği 'Haziran Hareketi'ne değinildi. PKK terör örgütünün temsilcisi Mustafa Karasu’nun destek verdiği Birleşik Haziran Hareketi; 24 Haziran milletvekili seçimlerinde üç temsilcisini HDP üzerinden Meclis’e gönderdi. Birleşik Haziran Hareketi’nde yer alan Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Barış Atay ve Veli Saçılık, HDP listelerinden milletvekili seçildi.
PKK'lı terörist Karasu: Bizim sol güçlerle ilişkimiz var!22.03.2019 02:08
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