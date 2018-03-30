Mehmetçik Kuzey Irak'ta PKK'ya büyük darbe vurdu. Yakalanan bir terörist her şeyi itiraf etti. 10 Mart'ta başlatılan operasyonlar kapsamında teröristler bir bir etkisiz hale getiriliyor. Son gelen görüntüler, terör örgütünün "girilmez" denilen kamplarına Türk askerinin nasıl girdiğini ve PKK'lıların nasıl mağaraya saklandıklarını gösteriyor.
PKK'lı terörist böyle yakalandı!29 Mart 2018, Perşembe
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