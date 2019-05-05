Haberler Web TV PKK'lı hainler böyle vuruldu

PKK'lı hainler böyle vuruldu

05.05.2019 00:29

3 askerimizin şehit olduğu saldırının ardından havalanan ATAK helikopteri, teröristlerin bulunduğu yeri ateş altına aldı. O anlara kameralara saniye saniye kaydedildi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları