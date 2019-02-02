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PKK/KCK'nın üst düzey ismi jandarmadan kaçamadı

02 Şubat 2019, Cumartesi

Terör örgütün sözde yürütme konseyi üyeleriyle irtibatı olan ve örgüt içerisinde önemli görevlerde bulunduğu bildirilen Davut Baghestani, Mersin İl Jandarma Komutanlığının çalışması sonucu beraberindeki 3 kişiyle Adana'da yakalandı. Mersin ve Adana'da örgüt adına faaliyetler yürüttüğü tespit edilen şüphelinin, Suriye'nin Rakka kentinde YPG/PKK terör örgütünün uzantısı olarak kurulan sözde partinin de oluşumunda yer aldığı belirlendi.


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