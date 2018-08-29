Mehmetçik'in başarılı operasyonlarıyla örgüte mezar olan İkiyaka Dağları'nda huzur hakim.
PKK'dan temizlenen İkiyaka Dağları'nda halay keyfi29 Ağustos 2018, Çarşamba
- İşte G.Saray'ın yeni golcüsü: Alexandre Pato
- Başkent Riyad'ı sallayan kadın!
- Boeing 747 tipi uçaklar elden çıkarılıyor!
- PKK'dan temizlenen İkiyaka Dağları'nda halay keyfi
- ABD'de büyükbaş hayvanlara akıl almaz işkence!
- Amasya'da feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi
- New York'taki Times Meydanı'nda arı dehşeti
- Murat 124 ile dar alana park etme yöntemi izleyenleri kırdı geçirdi
- PKK, ABD'ye Suriye'den çıkmaması için yalvarıyor
- Evangelizm nedir? ABD'yi Evangelistler mi yönetiyor?
- Parktaki çocuklara ateş açan zanlı hakkında flaş karar!
- Otobüste çantasını unuttu, şoförü darp etti...O anlar kamerada
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.