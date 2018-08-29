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PKK'dan temizlenen İkiyaka Dağları'nda halay keyfi

29 Ağustos 2018, Çarşamba

Mehmetçik'in başarılı operasyonlarıyla örgüte mezar olan İkiyaka Dağları'nda huzur hakim.

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