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PKK'dan oy isteyen CHP'li vekil Aysu Bankoğlu'na büyük şok!

12.03.2019 12:46

"PKK'lıların oyuna talibiz" diyen CHP'li vekil Aysu Bankoğlu hakkında terör örgütü propagandası yapma, suçu ve suçluyu övme suçlarından soruşturma başlatıldı.


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