PKK'dan kaçan kadın terörist teslim oldu

Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kampında kaçan kadın terörist Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.
PKK'dan kaçan kadın terörist teslim oldu05.03.2019 13:07
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