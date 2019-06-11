PKK ve FETÖ'den CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu için iş birliği |Video

Bir tarafta tescilli FETÖ'cüler diğer yanda PKK'nın elebaşları hepsi bir ağızdan CHP'nin İstanbul adayının kazanması için yine işbirliği içinde... Örgüt elebaşları sosyal medya üzerinden CHP adayına destek verip, açık açık oy istediler. İşte o skandal işbirliğinin görüntüleri...
PKK ve FETÖ'den CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu için iş birliği |Video11.06.2019 18:54
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