Haberler Web TV "PKK ile Esed rejimi arasında kesinlikle koordinasyon var"

"PKK ile Esed rejimi arasında kesinlikle koordinasyon var"

05 Ocak 2019, Cumartesi

TRT World'e konuşan terör örgütü PKK'nın eski sözcüsü Talal Silo, "Terör örgütü PKK ile Esed rejimi arasında kesinlikle koordinasyon var" dedi.


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