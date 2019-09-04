PKK çocuklarını kaçırmıştı! Eylem yapan ailelere TÜRKAB'tan tam destek! 04.09.2019 17:59

Diyarbakır'da hain terör örgütü PKK'nın kaçırdığı çocuklarını geri isteyen ailelerin HDP binası önündeki eylemine Türkiye Kardeşlik Birliği'nden destek geldi.

TÜRKAB Diyarbakır Aile ve Kadın komisyonu başkanı Gülizar Akman ve beraberindeki heyet, Diyarbakır HDP İl binası önünde oturma eylemi yapan Annelere destek ziyaretinde bulundu.

Ziyaret sırasında Akman; "Biri 10 yaşında diğeri 16 ve 18 yaşlarındaki evlatlarını HDP'den geri almak isteyen annelerimize destek amaçlı ziyaret ettik. TÜRKAB Diyarbakır Aile ve Kadın Komisyonu yönetiminiz olarak annelerimizin acılarını paylaştığımızı ve sonuna kadar yanlarında olduğumuzu bildiriyoruz" dedi.

Evlatlarına kavuşma hasretinde plan aileler "Bunlar bizim evlatlarımızı geri getirene kadar burada oturmaya devam edeceğiz" dediler.