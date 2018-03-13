Yol Durumu

PKK camilere saldırıyor, Avrupa seyrediyor!

13 Mart 2018, Salı

Terör örgütü PKK yandaşları Avrupa'da camilere alçak saldırılar düzenliyor, hükümetler bu teröristlere karşı harekete geçmiyor. 2018'in ilk 2 ayında toplam 21 camiye saldırı düzenlenirken, Avrupa duruma sessiz kaldı.

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