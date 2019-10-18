PKK Atatürk'e saldırıyor Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ses çıkmıyor! 18.10.2019 01:50

Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu eve saldırı girişimi gerçekleştirildi. Söz konusu saldırı teşebbüsüne yönelik AK Parti'den sert tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Selanik Başkonsolosluğu yerleşkesindeki Atatürk Evi'ne yönelik eylem teşebbüsünü kınadıklarını belirterek, "Atatürk Evi'ne dönük hiçbir taciz kabul edilemez. Bugün yakalananların yargı önüne çıkması ve gereken cezayı alması beklentimizdir." değerlendirmesini yaptı. CHP'den ise saldırı teşebbüsüne ilişkin hiçbir açıklama yapılmadı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, alçak saldırıya tepki göstermesi gerekirken sessiz kalmayı seçti. Peki CHP Atatürk'ün evine yapılan saldırıyı neden kınamadı? 'YPG bize neden saldırsın' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu saldırıya tepkisiz kalması akıllarda soru işaretlerine neden oldu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu eve saldırı girişimi gerçekleştirildi. Söz konusu saldırı teşebbüsüne yönelik AK Parti'den sert tepki geldi. Fakat CHP'den ise konuya ilişkin hiçbir açıklama yapılmadı.

CHP ATATÜRK'ÜN EVİNE YAPILAN SALDIRIYI NEDEN KINAMADI?

Peki CHP Atatürk'ün evine yapılan saldırıyı neden kınamadı? PKK Atatürk'e saldırıyor Kılıçdaroğlu neden sessiz? 'YPG bize neden saldırsın' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu saldırıya tepkisiz kalması akıllarda soru işaretlerine neden oldu. CHP'nin saldırıya ilişkin sessiz kalması büyük tepkilere neden oldu.

"YUNAN MAKAMLARI İÇİN BÜYÜK BİR GÜVENLİK ZAAFIDIR"

Bu terörist grupların Atatürk Evi'ne zarar vermeye, Başkonsolosluk görevlilerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye atmaya yönelik her eyleminin daha plan aşamasında engellenmesi gerektiğine işaret eden Çelik, şunları kaydetmişti:

"Teröristlerin bahçeye kadar girmeleri, Yunan makamları için büyük bir güvenlik zaafıdır. Kültür Bakanlığım döneminde restorasyonu sonrası Atatürk Evi'ni yeniden açma törenimizde de aşırı grupların çevrede eylemleri olmuştu. Tüm bunlar bu mekanın aşırı gruplar için öteden beri hedef olduğunu gösteriyor. Bunu bilen Yunan makamlarının daha ciddi tedbir almaları gerekir. Yunan makamları Atatürk Evi ve Başkonsolosluğumuza dönük her eylemi daha plan aşamasında engellemelidir. Atatürk Evi'ne dönük hiçbir taciz kabul edilemez. Bugün yakalananların yargı önüne çıkması ve gereken cezayı alması beklentimizdir."

AK PARTİ'DEN KINAMA

AK Parti Sözcüsü Çelik, "PKK/PYD/YPG terör örgütüyle iş birliği içindeki Yunan anarşist grupların bugün Selanik Başkonsolosluğumuz yerleşkesindeki Atatürk Evi'ne yönelik eylem teşebbüsünü kınıyoruz. Milletimiz için çok değerli olan bir mekana yapılan bu saygısızlık affedilemez." ifadelerini kullanmıştı.