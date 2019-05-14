PKK, AK Partilileri katlediyor, CHP'lileri övüyor 14.05.2019 01:26

Türkiye özellikle son yıllarda "nereden nereye" ya da "kimler kimlerle beraber" cümlelerini çok sık tekrarlar oldu. Birbirlerine hiç benzemeyenler aynı yolun yolcusu olurken, bir çatı altında, bir "maskeli balo"da buluştu. Bugün PKK'lı teröristlerle, sözde vatanseverler birbirlerine güzellemeler yapıyor. Ve o balodakiler kendilerinden olmayanların katledilişine ses çıkarmıyor...

PKK terör örgütünün üst düzey isimlerinden Bese Hozat: "23 Haziran'da İstanbul'da Kürt'ler AKP-MHP faşist blokuna karşı kim çıkacaksa, bu İmamoğluysa İmamoğlu'na, destek verecektir." açıklamasında bulundu. Bu açıklamadan sonra CHP-HDP ittifakı bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu. İşte o görüntü...

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından olan Duran Kalkan, İstanbul Belediye Başkanı seçildikten sonra sandıkta tespit edilen kanunsuzluk ve usulsüzlükler sonrası mazbatası iptal edilen CHP'li Ekrem İmamoğlu'na seslendi.

Terör elebaşı Kalkan, İmamoğlu'na verilen desteği açıkça itiraf ederken, İmamoğlu'nu "ters şeylere girme" sözleriyle de adeta uyarıyor.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ÜST DÜZEY İSİMLERİNDEN BEŞE HOZAT DA DESTEK AÇIKLAMASINDA BULUNMUŞTU

Öte yandan PKK terör örgütünün üst düzey isimlerinden Bese Hozat, İmamoğlu'na destek olacaklarını açıklamıştı. Terörist Hozat, İstanbul'da AK Parti - MHP ittifakının karşısında kim varsa ona destek olacaklarını, bu İmamoğluysa, İmamoğlu'na destek vereceklerini söylemişti..