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PKK, ABD'ye Suriye'den çıkmaması için yalvarıyor

29 Ağustos 2018, Çarşamba

PKK'nın Suriye kolu YPG, bölgenin kuzeyinde yer alan mevcudiyetinin sona ermemesi için ABD'nin de sahada kalması gerektiğini savunuyor.

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