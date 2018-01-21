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, ABD füzesiyle askeri helikoptere saldırdı

20 Ocak 2018, Cumartesi
'ta 'lı teröristler bir askeri helikopteri ısı güdümlü füze ile vurmak istedi. Pilotun dikkati saniyelerle helikopterin vurulmasını önledi. Ama füze dağdaki bir askerin ayağına isabet etti. Kendi canının acısını unutan kahraman asker ise helikopterin derdine düştü. O anlar iki farklı kameranın açısına yansıdı.
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orası orası

ADRİN Mİ ORASI..?...

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cevapla 20.01.2018 17:32
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