Piyasaya sahte para süreceklerdi! Kalpazanlara operasyon kamerada 07.05.2019 13:05

Bağcılar'da kalpazanlara yönelik düzenlenen operasyonda, sahte 5 milyon 700 bin lira ile sahte 2 milyon ABD doları ele geçirildi. Operasyon kapsamında 8 kişi, paraların kesimini tamamlayıp dağıtıma geçtiği sırada yakalandı.