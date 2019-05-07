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Piyasaya sahte para süreceklerdi! Kalpazanlara operasyon kamerada

07.05.2019 13:05

Bağcılar'da kalpazanlara yönelik düzenlenen operasyonda, sahte 5 milyon 700 bin lira ile sahte 2 milyon ABD doları ele geçirildi. Operasyon kapsamında 8 kişi, paraların kesimini tamamlayıp dağıtıma geçtiği sırada yakalandı.


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