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Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı! Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman?

06.03.2019 11:50

Piyasalar tarafından ekonomik veriler yakından takip edilirken, gözler bugün saat 14.00'te açıklanacak olan faiz kararına çevrildi. Dolar, euro ve altının seyrini de etkilemesi beklenen Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak karar merakla bekleniyor.


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