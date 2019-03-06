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Pınar Toprak, ‘Captain Marvel’ filminin müziklerini besteledi, Hollywood tarihine geçti

06.03.2019 10:32

Pınar Toprak, ‘Captain Marvel’ filminin müziklerini besteledi. Toprak, filmin müziklerini yapan ilk kadın besteci olarak da Hollywood tarihine geçip gururumuz oldu.


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