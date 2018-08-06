Pilotlar arasında 'Çıkışta bekliyorum' polemiği 06 Ağustos 2018, Pazartesi

İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yapan iki uçağın pilotu sözlü tartışmaya girdi. Pilotlar arasında durma çizgisi polemiği bir süre sonra laf dalaşına döndü. Tartışmaya Kule ne kadar engel olmaya çalışsada başarılı olamadı. Pilotlardan birinin "Çıkışta bekliyorum" sözlerine diğer pilot, "Görüşelim canım görüşelim" diyerek yanıt verdi. İşte merak edilen o tartışma...