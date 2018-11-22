Hz. Muhammed (sav), eski dünya olarak bilinen Asya, Avrupa ve Afrika kitalarının ortasında yer alan Arabistan yarımadasının batısındaki Hicaz bölgesinde Mekke şehrinde dünyaya gelmiştir. Peki Peygamber Efendimizin doğduğu şehir, Mekke'nin tarihini ne kadar iyi biliyoruz? İşte Müslümanlar'ın kutsal şehri Mekke hakkında az bilinen gerçekler...
Peygamber Efendimizin doğduğu şehir: Mekke!22 Kasım 2018, Perşembe
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