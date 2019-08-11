Petek Dinçöz'ü görenler şok oldu: Gözlerime inanmak istemedim... İşte Petek Dinçöz'ün yeni hali... 11.08.2019 12:06

Petek Dinçöz'ün yeni halini görenler şok oldu. Dansları ve şarkılarıyla bir döneme damga vuran Petek Dinçöz, Zehra Süay ve Müjdat Fahri Ezgü çiftinin kızlarıdır. Babasını çocukken kaybetmiştir. Necdet adında bir erkek kardeşi vardır. 2 yıl önce iş insanı Serkan Kodaloğlu ile dünya evine giren Petek Dinçöz'ün İrfan Aslan Kodaloğlu adında bir erkek evladı var. Güzelliği ile yıllara meydan okuyan 39 yaşındaki Petek Dinçöz'ün yeni hali sosyal medyaya bomba gibi düştü. Bir sosyal medya takipçisi Petek Dinçöz'ün yeni halini görünce, "Gözlerime inanmak istemedim..." şeklinde tepki verdi. İşte estetik uygulamalarıyla bambaşka birisi haline dönüşen Petek Dinçöz...