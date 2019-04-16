Pet Goat II filminde şaşırtan Notre Dame yangını sahnesi! 16.04.2019 14:43

Notre Dame Katedrali'nin yanmasının ardından ortaya birçok komplo teorisi atılırken, bunlardan en dikkat çekeni ise 2012 yılında çekilen Pet Goat II animasyonu oldu. Masonik birçok ögenin de bulunduğu animasyonda 850 yıllık tarihi katedralin yanışı sahnelendi. Animasyondaki karakter Notre Dame Katedrali'ni arkasına almış durumdayken, gözlerine bir yangının yansıması canlandırıldı. Bu sırada tıpkı dün yangında olduğu gibi Notre Dame Katedrali'nin kulesinin çöktüğü görüldü. Sosyal medyada çokça paylaşılan bu video sonrası yangınla ilgili ortaya atılan komplo teorileri en çok konuşulan konulardan biri oldu.