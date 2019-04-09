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Peş peşe FETÖ operasyonları: Çok sayıda gözaltı kararı var

09.04.2019 13:03

Son dakika haberine göre Adana merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polislikten KHK ile ihraç edilmiş 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik İzmir merkezli soruşturma kapsamında da 41 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.


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