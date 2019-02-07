Peş peşe Boğaz’dan geçtiler... Sipere yattı

Rusya’nın Karadeniz filosuna ait olan 158 borda numaralı ’Caesar Kunikov ’ ve 151 borda numaralı ’Azov’ saat 16.00 sıralarında Karadeniz’den İstanbul Boğazı’na giriş yaptı. 4 yıl önce bir askerin omzunda füze ile geçiş yapması nedeniyle gündeme gelen 158 borda numaralı savaş gemisinde bu kez bir Rus askerinin geminin ön bölümünde silah ile sipere yatması dikkat çekti.
Peş peşe Boğaz’dan geçtiler... Sipere yattı07 Şubat 2019, Perşembe
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