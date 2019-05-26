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Peru'da 8 büyüklüğünde deprem

26.05.2019 13:45

Güney Amerika ülkesi Peru'da meydana gelen depremin büyüklüğü değişti, 7.5'ten 8'e güncellendi. Sarsıntı çok geniş bir alanda hissedildi. Depremin merkez üssü Lagunas kentine 85 kilometre.


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