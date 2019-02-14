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Peribacaları yakınlarında başlatılan inşaatta yıkım başladı

14.02.2019 14:21

Peribacalarının yanında kurulan inşaata ilişkin Kültür Bakanlığı açıklama yaptı. Bakanlık yaptığı açıklamada, "Peribacalarının yanındaki inşaatta yıkıma başlandı" dedi.


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