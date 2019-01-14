Pentagon'un gizemli ismi John Bolton'un hikayesi

Terör örgütlerinin en büyük koruyucusu olan John Bolton kimdir? ABD'nin en gizemli isimlerinden olan, bazı karanlık kuruluşların üyesi olan John Bolton Ortadoğu'daki olayların kurgulayıcılarından biri. Bölgedeki terör örgütlerine destek olan ve onları piyon gibi kullanarak ABD'nin çıkarlarına hizmet eden John Bolton ne planlıyor?
Pentagon'un gizemli ismi John Bolton'un hikayesi14 Ocak 2019, Pazartesi
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