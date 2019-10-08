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Pentagon'dan flaş Suriye açıklaması: Birlikleri operasyon alanından çıkardık

08.10.2019 23:22

Son dakika haberine göre Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yapacağı Güvenli Bölge Harekatı'na ilişkin açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, 'Güçlerimizi Suriye'nin kuzeyindeki Türk askeri harekâtının olası rotasından uzaklaştırdık' ifadelerini kullandı.


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