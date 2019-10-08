Pentagon'dan flaş Suriye açıklaması: Birlikleri operasyon alanından çıkardık

Son dakika haberine göre Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yapacağı Güvenli Bölge Harekatı'na ilişkin açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, 'Güçlerimizi Suriye'nin kuzeyindeki Türk askeri harekâtının olası rotasından uzaklaştırdık' ifadelerini kullandı.
Pentagon'dan flaş Suriye açıklaması: Birlikleri operasyon alanından çıkardık08.10.2019 23:22
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