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Pendik'teki trafik magandası dehşetinden yeni görüntüler

09.07.2019 16:43

Pendik’te trafik magandalarının 7 aylık hamile kadın ve eşinin bulunduğu otomobile saldırı anıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, iki aracın durduğu, daha sonra da Hasan ve Hüseyin Sel’in otomobilden indikten sonra Bahçıvan çiftinin araçlarına zarar verdikleri görülüyor.


Pendik'te iki trafik magandasının 7 aylık hamile kadın ve eşinin bulunduğu otomobile saldırı anıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Pendik D-100 Karayolunda Hasan Sel ve Hüseyin Sel kendilerine yol vermedikleri gerekçesiyle 7 aylık hamile Ayfer Bahçıvan ve eşi Yunus Emre Bahçıvan'ın içinde bulunduğu otomobilin önünü kesip saldırıda bulunmuştu.

Hasan ve Hüseyin Sel kardeşler dün tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne konuldu. Yaşanan o olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, iki aracın durduğu, daha sonra da Hasan ve Hüseyin Sel'in otomobilden indikten sonra Bahçıvan çiftinin araçlarına zarar verdikleri görülüyor.
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