Pendik'teki trafik magandası dehşetinden yeni görüntüler 09.07.2019 16:43

Pendik’te trafik magandalarının 7 aylık hamile kadın ve eşinin bulunduğu otomobile saldırı anıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, iki aracın durduğu, daha sonra da Hasan ve Hüseyin Sel’in otomobilden indikten sonra Bahçıvan çiftinin araçlarına zarar verdikleri görülüyor.