Pendik'te suni teneffüsle hayata dönen kedinin sağlık durumu iyi

Pendik'te sel sularına kapılan yavru kediyi fark eden belediye işçisi, suni teneffüs yaparak kediyi hayata döndürdü. Geçici hayvan bakım evine götürülerek tedavi altına alınan kendinin sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi.
Pendik'te kuvvetli yağış etkili oldu. Sel sularına kapılan bir sokak kedisini fark eden belediye işçisi suni teneffüs yaparak hayata döndürdü. Miyavlamaya başlayan kediye masaj yapıp havlu ile kuruladı. Kediyi havluya saran işçi koşarak aracına giderek kediyi veterinere götürdü. Geçici hayvan bakım evine götürülerek tedavi altına alınan kendinin sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi.
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