Yol Durumu

Pendik'te korkunç olay! Parkta oynayan çocuklara ateş açtı

27 Ağustos 2018, Pazartesi

İstanbul Pendik'te bir magandanın parkta oynayan çocuklara ateş açması sonucu 7 yaşındaki minik kız, sırtından vurularak ağır yaralandı. Dehşet anları saniye saniye kameraya yansıdı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları