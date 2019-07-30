Pendik'te hamile kadına dehşeti yaşatan magandalara tahliye kararı! 30.07.2019 13:00

Pendik’te 7 aylık hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırdığı gerekçesiyle 20’şer yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıkan Seydioğlu Baklava’nın sahipleri Hasan Sel ve Hüseyin Sel’in tahliyesine karar verildi. Karar açıklandıktan sonra A Haber canlı yayınına bulunan Gazeteci Avni Özgürel ve Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş konuyla ilgili tepkilerini dile getiren açıklamalarda bulundular. İşte Avni Özgürel ve Ekrem Kızıltaş'ın konuyla ilgili çarpıcı açıklamaları...

İstanbul Pendik'te trafikte hamile kadının içinde bir araca saldıran Hasan ve Hüseyin Sel'in yargılanmasına başlandı.

Baklavacılık yapan iki zanlı ilk bugün ilk kez Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nde hakim karşısına çıktı.

İki kardeş mahkemedeki ilk ifadesinde üzgün ve pişman olduklarını söyledi. Hasta olan annelerinin yanına gittiklerini söyleyen Sel kardeşler bu nedenle gergin olduklarını iddia etti. Yunus Emre Bahçıvan ve hamile eşi Ayfer Bahçıvan ise ifadelerinde henüz doğmamış çocuklarının ve kendilerinin haklarını helal etmediklerini söyledi.