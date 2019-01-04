Haberler Web TV Pendik'te gemi yangını

Pendik'te gemi yangını

04 Ocak 2019, Cuma

İstanbul Pendik'te bulunan bir yük gemisinde yangın çıktı. Ekipler yangına hemen müdahale ederken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları