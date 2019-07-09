Pendik'te firma binasına silahlı saldırı 09.07.2019 18:51

Pendik'te ithalat-ihracat yapan bir firmanın binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya düzenlenedi. Binanın camlarına çok sayıda kurşun isabet ederken, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.