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Pendik'te feci kaza! Tünel savaş alanına döndü: 2'si ağır 5 yaralı (Video)

02.07.2019 16:13

İstanbul Pendik'te Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda bulunan tünelde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Hafriyat kamyonunun da karıştığı kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.


İstanbul Pendik'te Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda bulunan tünelde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Hafriyat kamyonunun da karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

TÜNEL SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Kaza, saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda yeni açılan tünelde biri hafriyat kamyonu 4 araç birbirine girdi. Feci kazada tünel adeta savaş alanına döndü.

2'Sİ AĞIR 5 KİŞİ YARALANDI
Kazada 2'si ağır 5 kişi yaralanırken, tünel trafiğe kapandı.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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