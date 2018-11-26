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Pendik'te dehşet anları... Arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

26 Kasım 2018, Pazartesi

PENDİK'te bilinmeyen nedenle kavga ettiği arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldüren kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


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