Pendik'te boğulan yavru kediyi suni solunumla hayata döndürdü

Pendik'te kuvvetli yağış etkili oldu. Sel sularına kapılan bir sokak kedisini fark eden belediye işçisi suni teneffüs yaparak hayata döndürdü. Miyavlamaya başlayan kediye masaj yapıp havlu ile kuruladı.
Pendik'te sel sularına kapılan bir sokak kedisini fark eden belediye işçisi suni teneffüs yaparak hayata döndürdü.
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