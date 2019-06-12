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Pendik'te boğulan yavru kediyi suni solunumla hayata döndürdü

12.06.2019 18:24

Pendik'te kuvvetli yağış etkili oldu. Sel sularına kapılan bir sokak kedisini fark eden belediye işçisi suni teneffüs yaparak hayata döndürdü. Miyavlamaya başlayan kediye masaj yapıp havlu ile kuruladı.


Pendik'te sel sularına kapılan bir sokak kedisini fark eden belediye işçisi suni teneffüs yaparak hayata döndürdü.

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