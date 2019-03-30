Pendikli Yusuf Özoğul'un yarım kalan cevabını Erzurumlu gençler verdi 30.03.2019 00:59

Pendik'te AK Parti'nin seçim çalışmaları kapsamında gönüllü olarak broşür dağıtan bir genç, kimler tarafından finanse edildiği açıkça bilinen Meral Akşener'in militanı İP Pendik İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mine Koraş'ın alaycı tavrına ve provokatif sorularına maruz kalmış ve dik duruşuyla tüm Türkiye'nin takdirini toplamıştı. Erzurumlu gençler çektikleri videoyla, AK Parti broşürünü dağıtan genci aşağılamaya çalışan İyi Partili Mine Koraş'a adeta ders verdi.