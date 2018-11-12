Haberler Web TV Pencereyi açık gören anneannenin feryadı apartmanı inletti!

Pencereyi açık gören anneannenin feryadı apartmanı inletti!

12 Kasım 2018, Pazartesi

Bursa'da, anne- babası yıllar önce boşanan ve anneannesi ile birlikte yaşayan lise öğrencisi 5'inci kattaki evlerinin penceresinden atlayarak, yaşamına son verdi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları