Pencereden atlayan kadını havada yakaladılar

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 3'üncü kat penceresinden atlayarak intihar girişiminde bulunan kadın, polis memurlarının gerdiği montun üstüne düşerek son anda kurtarıldı. Polis memurları da Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten tarafından 'başarı belgesi' ile ödüllendirildi.
Pencereden atlayan kadını havada yakaladılar05 Aralık 2018, Çarşamba
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