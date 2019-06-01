Pençe operasyonundan yeni görüntü! Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı'nın 4. gününde yeni görüntüler paylaştı. Ayrıca bakanlık, Zap bölgesinde düzenlenen hava harekatında, PKK bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedeflerin vurulduğunu açıkladı.
Pençe Harekâtı'nın 4. gününde operasyondan yeni görüntüler geldi. Milli Savunma Bakanlığı, "Görev yapan Komandolarımız; 3 bin metre rakımda, -10 dereceye varan soğukta, sarp kayalıklarda azim ve kararlılıkla görevlerine devam ediyor." notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
PKK HEDEFLERİ VURULDU
Pençe Harekâtı kapsamında yürütülen operasyonla koordineli olarak Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı kapsamında yürütülen operasyonla koordineli olarak Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu" denildi.
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