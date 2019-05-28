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Pençe Operasyonu'nda hedefler tam isabetle vuruldu

28.05.2019 17:42

Pençe Operasyon Planı çerçevesinde, Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetlerimizin atışlarını müteakip saat 20.00'de Irak kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere karşı komando tugaylarımızla bir harekât başlatıldı. Gece icra edilen hava hücum harekâtıyla bölgeye inen komando birlikleri, PKK'lı teröristlerin bölgeye tuzakladığı mayın ve EYP'leri etkisiz hale getirmeye, sığınak ve barınakları imha etmeye devam ediyor. Kara ateş destek vasıtaları da belirlenen terör hedeflerini tam isabetle vurmaya devam ediyor.


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