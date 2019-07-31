Pençe Harekâtı'nda Etkisiz Hale Getirilen Teröristlerin Yanında Silah, Mühimmat ve Yaşam Malzemeleri Ele Geçirildi 31.07.2019 15:10

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama, 'Başarıyla devam eden Pençe Operasyonunda, hava harekatı ile etkisiz hale getirilen PKK’lı teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.' denildi.