'Pençe Harekâtı'nda 6'ncı gün! Sınıra 'Bora' sevkiyatı

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan 'Pençe Harekâtı' kapsamında sınır hattındaki Hakkari'nin Derecik ilçesine askeri araç, personel ve yerli üretim balistik füze 'Bora' sevk edildi. 6 gündür yürütülen harekât kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 22 oldu.
'Pençe Harekâtı'nda 6'ncı gün! Sınıra 'Bora' sevkiyatı01.06.2019 17:03
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