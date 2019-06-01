Pençe Harekâtı 4. gününde! Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 22'ye yükseldi

Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde planlandığı şekilde başarıyla devam eden Pençe Harekâtı’nda 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 22 oldu.
Pençe Harekâtı 4. gününde! Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 22'ye yükseldi01.06.2019 09:43
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